رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية له منذ تشكيل الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن زيارة "الزيدي" التي بدأها اليوم وجاءت بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى تطوير مسار العلاقات العراقية الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تطوير قطاعات الطاقة والنفط والغاز، ورفع القدرات الوطنية في إنتاج المشتقات النفطية والصناعات البتروكيمياوية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي سيعرض- خلال مباحثاته مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والمسؤولين في الحكومة الأمريكية، إلى جانب لقاءاته مع ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد الأمريكي- حزمة من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على وفق المصالح المشتركة للبلدين.