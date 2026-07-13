تعليم تكنولوجي وتقييمات حديثة.. تفاصيل مشروعات صندوق تطوير التعليم

أكد الدكتور محمود سلامة، مدير المركز المصري للاختبارات بصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يواصل تنفيذ مجموعة من المشروعات التعليمية والتطويرية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تغطي مختلف المراحل التعليمية، بداية من رياض الأطفال وحتى إعداد الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن صندوق تطوير التعليم يعمل وفق آلية تعتمد على تنفيذ المبادرات الوطنية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة يمكن تعميمها أو نقل تبعيتها إلى جهات أخرى بعد تحقيق أهدافها، مستشهدًا بتجربة مدارس النيل المصرية التي بدأت كمشروع تابع للصندوق قبل انتقالها إلى وزارة التربية والتعليم عام 2018 بعد نجاحها.

وأشار إلى أن الصندوق يشهد خلال الفترة الحالية نشاطًا كبيرًا، خاصة بعد تولي الدكتورة رشا شرف مسؤولية إدارته، موضحًا أنه يجري تنفيذ أكثر من 8 إلى 10 مشروعات جديدة في مجالات تطوير التعليم.

وأضاف أن من أبرز هذه المشروعات معهد الكوزن المصري الياباني، الذي انطلق العام الماضي وحقق إقبالًا ملحوظًا خلال عامه الأول، لافتًا إلى أن المعهد يستقبل الطلاب بعد المرحلة الإعدادية ويقدم نموذجًا للتعليم التكنولوجي المتقدم، حيث تُدرس جميع المناهج باللغة الإنجليزية، ويتولى التدريس أعضاء هيئة تدريس جامعيون.