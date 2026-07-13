ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4324 شهيدًا و12221 جريحًا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من شهر مارس الماضي وحتى 13 يوليو الجاري، ارتفعت إلى 4324 شهيدًا و12221 جريحًا.

وأشار المركز، إلى أن هذه الأرقام تعكس استمرار التداعيات الإنسانية الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية، في ظل تواصل سقوط الضحايا والإصابات في مختلف المناطق اللبنانية المتضررة.

وتواصل الجهات الصحية والإغاثية متابعة الأوضاع الميدانية وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، وسط دعوات متكررة لوقف الاعتداءات وتأمين الحماية للمدنيين والمنشآت الحيوية.