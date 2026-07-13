قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم شك الزوج في عفة زوجته دون دليل؟.. أمينة الإفتاء تجيب
بعد وعكة حسام حسن .. إزاى تحمى جسمك من الضغط العصبي
وزير الصحة يترأس اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
نائب وزير الصحة تطلق «مسارات».. أول اجتماع تنسيقي للمشروع الكندي بدعم صحة الفتيات والنساء
ضربات متتالية للمحتوى المخالف.. كيف تواجه الداخلية صناع المحتوى المسيئين على مواقع التواصل؟
وزير الصحة : رفع تقرير دوري إلى الرئيس بنتائج التقدم في العلوم والتكنولوجيا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر .. البطيخ يقفز 11 جنيهًا والموز يتراجع بقوة
رصد وإيقاف مخالفة بناء بحي غرب سوميد في 6 أكتوبر .. صور
حميد الشاعري يشعل حنين التسعينيات .. الكابو يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني
الخطيب : هدف الأهلي صناعة المواهب .. وفرع المنصورة خطة للتوسع
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة نشرت فيديوهات خادشة
رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

200 خبير يدقون ناقوس الخطر بشأن التداعيات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي

200 خبير يدقون ناقوس الخطر بشأن التداعيات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي
200 خبير يدقون ناقوس الخطر بشأن التداعيات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دعا أكثر من 200 باحث وخبير اقتصادي، من بينهم 15 حائزاً على جائزة نوبل وباحثون في شركات "أوبن إيه آي" (OpenAI) و"أنثروبيك" (Anthropic) و"جوجل" (Google)، الحكومات وقادة قطاع التكنولوجيا إلى صياغة سياسات وتأسيس مؤسسات عاجلة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي.
وحذر الخبراء - في بيان مشترك صدر اليوم /الإثنين/ - من أن الذكاء الاصطناعي قد يقود تحولاً اقتصادياً أكبر من الثورة الصناعية، ولكن في إطار زمني "أقصر بكثير"، مما يطرح تحديات جسيمة أمام العمال والشركات والمؤسسات العامة.
ودعا البيان إلى إجراء بحوث أكثر عمقاً بشأن الآثار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، والبدء في بناء السياسات والمؤسسات اللازمة لضمان توظيف هذه التكنولوجيا لمصلحة المجتمع، وإدارة المخاطر المصاحبة لها، مثل إلغاء الوظائف على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، قال أنطون كورينيك، البروفيسور في جامعة فرجينيا: "لقد منحت طاقة البخار والكهرباء وأجهزة الكمبيوتر المجتمعاتِ عقوداً من الزمن للتكيف معها، بينما قد لا يمنحنا الذكاء الاصطناعي سوى بضع سنوات فقط".
وأضاف: "لا يمكننا الارتجال في وضع استراتيجيتنا ومؤسساتنا في منتصف مرحلة التحول؛ فانتظار اليقين يعني الوصول متأخرين للغاية".
وكان كورينيك، الذي انضم إلى فريق الأبحاث الاقتصادية في شركة "أنثروبيك" في مارس الماضي، قد تولى تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع زملائه الاقتصاديين إريك برينجولفسون، وأجاي أجراوال، وتوم كونينجهام.
وتضم قائمة الموقعين على البيان سارة فرير، المديرة المالية لشركة "أوبن إيه آي"، وجيف دين، كبير العلماء في "جوجل ديب مايند" (Google DeepMind)، وجاك كلارك، الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك"، بالإضافة إلى أعضاء من فريق الأبحاث الاقتصادية في الشركة المطورة لروبوت الدردشة "كلود" (Claude).
كما وقع على البيان الحائزون على جائزة نوبل في الاقتصاد مايكل سبنس، ودارون أسيموغلو، وسيمون جونسون، إلى جانب آخرين.

خبير اقتصادي جائزة نوبل وباحثون في شركات أوبن إيه آي OpenAI أنثروبيك Anthropic جوجل Google قطاع التكنولوجيا التداعيات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نائب يشيد بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

النائبة أمل عصفور

نائبة تطالب بضوابط واضحة لمنع الازدواجية باللائحة التنفيذية لقانون جهاز مستقبل مصر

وزير السياحة

منصة استثمارية جديدة في 2027.. وزير السياحة يكشف خطة جذب الاستثمارات للقطاع

بالصور

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

حميد الشاعري يشعل حنين التسعينيات .. الكابو يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

لا تتجاهلها في الحر الشديد .. 8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا
8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا
8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية : البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي ... والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

فيديو

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد