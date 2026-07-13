لبنان: توغل إسرائيلي في برعشيت وقصف على كفرشوبا وكفرتبنيت

أقدم الجيش الإسرائيلي على التوغل في أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث عمد إلى تفجير عدد من المنازل، في وقت تواصل فيه الاعتداءات على مناطق عدة في الجنوب.

وفي قضاء حاصبيا، سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية في منطقة سدانة التابعة لبلدة كفرشوبا، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة على تلة الطهرة في بلدة كفررمان، فيما سُجل تحليق طائرة مسيّرة فوق العاصمة بيروت على علو منخفض، ما أثار حالة من الترقب بين المواطنين