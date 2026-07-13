«إيجارك مش هيروح هدر».. نائب: تحويل الإيجار إلى تمليك حل عبقري ينهي أزمة مقدمات السكن للشباب

رحب النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بمبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، مؤكدًا أنها تعبير عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية والشباب، بما يعزز من قدرة المواطن على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

الإيجار التمليكي

وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تحويل نظام الإيجار إلى تمليك يعد حلًا عبقريًا يسهم في إنهاء معاناة الشباب مع مقدمات الحجز المرتفعة، والتي كانت تعد في السابق عائقًا كبيرًا أمام طموحاتهم في امتلاك مسكن مستقل.

وأضاف أن هذه المبادرة تمنح الفرصة للشباب للتركيز على استقرارهم الأسري وبناء مستقبلهم دون إرهاق ميزانيتهم بدفع مبالغ ضخمة في البداية، مما يرسخ الاستقرار المجتمعي.

احتساب الإيجار التمليكي

كما أشاد النائب بالآلية التي أعلنها الصندوق، والتي تضمن احتساب القيمة الإيجارية كجزء من ثمن الوحدة السكنية في حال التحول للتمليك، معتبرًا ذلك استثمارًا آمنًا ومربحًا للمواطن.

وأكد أن هذه الطريقة تشجع على الالتزام في السداد وتخلق علاقة إيجابية بين المستفيد والدولة، مما يضمن كفاءة إدارة هذه المشروعات واستدامتها لفائدة الأجيال القادمة.