طارق فهمي : الوساطات مستمرة والتصعيد بين واشنطن وطهران يظل محدودًا



أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جهود الوساطة التي تقودها باكستان وتركيا وسلطنة عمان لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن التفاهمات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران تظل إطارًا عامًا يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن التحركات العسكرية تتقدم حاليًا على المسار الدبلوماسي، مع حرص الطرفين على تجنب مواجهة شاملة، مرجحًا استمرار التوتر في إطار مواجهات محدودة.

إسرائيل تدفع نحو تصعيد العمليات العسكرية

وتابع أن إيران حققت مكاسب سياسية خلال المرحلة الحالية، محذرًا في الوقت ذاته من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة وأسواق الطاقة، ومعتبرًا أن إسرائيل تدفع نحو تصعيد العمليات العسكرية.