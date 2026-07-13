الصين تصدر إنذارين لمواجهة الفيضانات المفاجئة

أصدرت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إنذارين منفصلين باللون الأحمر الذي يمثل أعلى مستوى في نظامها للأحوال الجوية المؤلف من أربعة مستويات لمواجهة الفيضانات المفاجئة والأخطار الجيولوجية، واستمرار هطول أمطار غزيرة على مناطق متعددة.

ويحذر الإنذار الأحمر لمواجهة الفيضانات المفاجئة، الصادر عن وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، من مخاطر عالية جدا لحدوث فيضانات مفاجئة في أجزاء من مقاطعات لياونينج وجيلين وآنهوي خلال الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء أمس وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، كما صدر إنذار برتقالي لمناطق أخرى معينة.

ومن ناحية أخرى، يُبرز الإنذار الأحمر للتعامل مع الأخطار الجيولوجية الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية مخاطر عالية جدا لحدوث انزلاقات وانهيارات أرضية في أجزاء من لياونينغ وآنهوي، بينما يغطي تحذيران باللونين البرتقالي والأصفر مناطق أخرى.

وتم توجيه الحكومات المحلية المعنية بضرورة تعزيز المراقبة بالوقت الفعلي وإصدار تحذيرات آنية وتنفيذ خطط الإخلاء، فيما نُصح العامة بالبقاء في حالة تأهب والالتزام بالتوجيهات الرسمية المعنية.