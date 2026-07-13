الجماهير المصرية تحتفي بأول انتصار تاريخي للمنتخب في كأس العالم

قال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ استاد القاهرة الدولي يشهد احتفالاً جماهيرياً بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المنتخب حقق أول فوز في تاريخ مشاركاته بالمونديال بعدما تغلب على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما تأهل من دور المجموعات وصيفاً للمجموعة التي ضمت بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، متساوياً مع المنتخب البلجيكي في عدد النقاط وبفارق هدف واحد فقط.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن المنتخب المصري واصل مشواره بتجاوز المنتخب الأسترالي في دور الـ32، قبل أن يواجه منتخب الأرجنتين، بطل النسخة السابقة، في دور الـ16، في مباراة قال إنها أحاطت بها علامات استفهام كبيرة بشأن طاقم التحكيم.

وأشار إلى أن الجماهير المصرية بدأت التوافد إلى استاد القاهرة منذ الساعة الرابعة عصراً، فيما فُتحت أبواب الاستاد في الخامسة مساءً، مع توقعات بحضور يزيد على 40 ألف مشجع سبق لهم حجز تذاكر الاحتفالية.

وأوضح زياد قاسم أن المنتخب المصري عاد إلى البلاد يوم الجمعة الماضية قادماً من مدينة أتلانتا الأمريكية إلى مطار العلمين، حيث كان في استقباله وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، إلى جانب استقبال جماهيري في محيط مطار العلمين ومدينة العلمين الجديدة، كما حظي المنتخب وأعضاء بعثته باستقبال من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً للإنجاز الذي تحقق في كأس العالم 2026.

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