ضبط شخصين يروجان لبيع منشطات مجهولة المصدر على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن بيع منشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالإسواق مقابل مبالغ مالية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن بيع منشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالإسواق مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وضبط بحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية من المنشطات المتنوعة مجهولة المصدر) ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





