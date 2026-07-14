معرض للحرف اليدوية بمدينة طيبة يبرز إبداعات 25 عارضة ويدعم المشروعات الصغيرة

نظم جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع مؤسسة المنارة والضحي للتنمية الشاملة، وذلك بنادي سيتي كلوب بمدينة طيبة.

وشارك في المعرض 25 عارضة قدمن باقة متنوعة من المنتجات التي عكست جودة الصناعات اليدوية المصرية، وشملت المشغولات التراثية والخشبية، والإكسسوارات، والمخبوزات، إلى جانب عدد من المنتجات التي تجسد الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع المصري.

وشهد المعرض إقبالًا لافتًا من المواطنين والزائرين، الذين حرصوا على مشاهدة المعروضات ودعم العارضين من خلال شراء المنتجات، بما يعكس تنامي الاهتمام بالحرف اليدوية ودورها في توفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر المنتجة.

وأكدت شيرين طلعت، مدير جهاز شباب الخريجين بالأقصر، أن تنظيم المعرض يأتي ضمن خطة الجهاز لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال توفير منافذ تسويقية تساعدهم على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب والمرأة، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها أحد أهم مكونات الهوية المصرية.