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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئولة إغاثية تحذر من مخاطر انتشار الكوليرا وحمى الضنك جراء كارثة الفيضانات في بنجلاديش

حمى الضنك
حمى الضنك
أ ش أ
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حذرت مسئولة إغاثية، اليوم /الثلاثاء/، من ارتفاع المخاطر المتعلقة بانتشار الأمراض المنقولة بالماء، مثل حمى الضنك والكوليرا في بنجلاديش، التي تواجه فيضانات عارمة وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقالت سوناكشي داي مديرة البرامج في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بنجلاديش - في تصريح لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) - "إن الكارثة تسببت في تضرر أكثر من 10 آلاف و700 منشآة مياه وصرف صحي"، مشيرة إلى أن استعادة إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة وإيصال المواد الإغاثية الضرورية للمتضررين يظل الأولوية القصوى للبرنامج.

وأضافت: أن "الوضع خطير بعض الشيء، فالمشكلة الرئيسية تكمن في إمكانية الوصول للأشخاص المتضررين، نظرا للتضاريس الجغرافية للبلاد شديدة الوعورة".

وتواجه الجهود الإغاثية لإيصال المساعدات، التي يقوم بها الاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتعاون مع وكالات آخرى، مثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، إلى سبعة مناطق في أنحاء بنجلاديش معوقات بسبب تضرر الطرق والبنى التحتية.

وفاقمت كارثة الفيضانات، التي شهدتها بنجلاديش مؤخرا، الأوضاع الإنسانية المليئة بالتحديات بالفعل، فمنذ مارس الماضي، تكافح البلاد تفشي مرض الحصبة الذي تسبب في حدوث 750 حالة وفاة مؤكدة أو مشتبه بها.

وكانت الحكومة البنغالية قد أعلنت، أول أمس، مصرع 50 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جنوب شرق بنجلاديش، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة التي بدأت الأسبوع الماضي.

وغمرت المياه مساحات شاسعة في سبع من أصل 64 منطقة إدارية في بنجلاديش، بعدما تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة منذ يوم الثلاثاء، ما أثر على أكثر من مليون شخص، فيما لا يزال العديد من السكان معزولين بسبب الفيضانات.

مخاطر انتشار الكوليرا كارثة الفيضانات بنجلاديش

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