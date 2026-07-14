بنك أوف أمريكا يتوقع تثبيت بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.25%

يتوقع بنك أوف أمريكا أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% في اجتماعه المقرر عقده في 15 يوليو، مع تحذير البنك من احتمالية اتخاذ موقف متشدد نتيجة لتجاوز التضخم النسبة المستهدفة.

وأشار البنك إلى تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي الكندي وبيانات سوق العمل. ومن المتوقع أن يستمر عدم اليقين التجاري في التأثير على الاقتصاد.

وتعكس أسعار السوق توقعات بتوقف مؤقت لتغييرات أسعار الفائدة، وفقا لمنصة "انفستينج" الإقتصادية.

ويرى بنك أوف أمريكا أن هناك مخاطرة بارتفاع أسعار الفائدة إذا ما تبنى بنك كندا موقفًا متشددًا. أما بالنسبة لأسواق العملات، فيتوقع البنك ارتفاعًا طفيفًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على المدى المتوسط.