قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تتهم واشنطن بدفع الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.. وتحذر من تداعيات التصعيد
انفراجة جديدة.. الزمالك يغلق ملف يانيك فيريرا لدى فيفا.. وتقليص القضايا إلى 7
مجانا.. تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم
نتنياهو محذرا إيران: الوضع سيكون مختلفا تماما وأكثر قوة حال تعرضنا للهجوم
قرار حظر قبول تحويلات 3 ثانوي للمدارس الدولية يثير الجدل | والأهالي يطالبون بتأجيله
لامين يامال يطارد إنجازا تاريخيا أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026
إيمانهم رابط حي يجمع الكنيسة عبر الأجيال.. البابا تواضروس يستقبل عائلات "شهداء ليبيا"| صور
عودة التصعيد الأمريكي ضد إيران.. لماذا اتخذ ترامب هذا المسار؟
منتخب مصر يخوض 4 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2027 خلال 16 يومًا
خبير لوائح يحذر تريزيجيه من التوقيع للرياض السعودي .. اعرف السبب
التعليم تعلن تقرير غرفة عمليات امتحانات الثانوية (النظام القديم) للديناميكا
إلزام المدارس الدولية بإعلان مصروفات العام الجديد بالزيادة القانونية..وإلغاء الهوم سكولينج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواب إيرانيون يدعون إلى مواصلة "الانتقام" واعلان إنهاء مذكرة التفاهم مع واشنطن

البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني
القسم الخارجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 دعا 180 نائبًا في البرلمان الإيراني إلى مواصلة ما وصفوه بـ"الانتقام" من الولايات المتحدة، مطالبين الحكومة بإنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في خطوة تعكس اتساع المعارضة الداخلية لأي مسار تفاوضي مع واشنطن في ظل التصعيد العسكري والسياسي الأخير، وفقا لقناة يورونيوز.

 ويأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه العلاقات بين البلدين مرحلة هي الأكثر توترًا منذ التوصل إلى مذكرة التفاهم التي كانت تهدف إلى احتواء الأزمة وتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي.

ووفقًا للتقارير، اعتبر النواب أن الولايات المتحدة أخلّت بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، وأن استمرار العمل بها لم يعد يخدم المصالح الإيرانية، مطالبين السلطات باتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة ما وصفوه بـ"الاعتداءات الأمريكية" والانتهاكات المتكررة للاتفاق.

 كما شددوا على ضرورة استمرار الرد الإيراني وعدم الاكتفاء بالإجراءات السياسية أو الدبلوماسية، في إشارة إلى تصاعد نفوذ التيار المحافظ داخل البرلمان الإيراني.

وتأتي هذه الدعوات بعد سلسلة من التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن انهيار التهدئة، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليًا انتهاء العمل بالتفاهم، متهماً إيران بانتهاك بنوده، في حين ردت طهران بأن واشنطن هي التي بدأت بخرق الاتفاق عبر عمليات عسكرية وإجراءات اقتصادية جديدة.

وكانت مذكرة التفاهم، التي أُبرمت بوساطة إقليمية في يونيو 2026، قد استهدفت وقف الأعمال العسكرية وتهدئة الأوضاع في منطقة الخليج، مع ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وفتح الباب أمام ترتيبات اقتصادية محدودة، إلا أن الخلافات حول الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وآليات تنفيذ الالتزامات سرعان ما أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، بحسب تقارير دولية.

ويعكس موقف النواب الإيرانيين ضغوطًا سياسية متزايدة على الحكومة الإيرانية، خاصة في ظل تنامي الأصوات الرافضة لأي تفاهم مع الولايات المتحدة بعد تجدد المواجهات.

 كما أن المطالبة بإنهاء مذكرة التفاهم قد تعقد فرص استئناف المفاوضات التي تقودها أطراف إقليمية، من بينها قطر وسلطنة عُمان وباكستان، لإعادة احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تهدد أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وبينما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة الإيرانية بشأن الاستجابة لمطلب النواب، فإن هذه الدعوة تمثل مؤشرًا جديدًا على اتساع الهوة بين طهران وواشنطن، وتزيد من الشكوك حول إمكانية إحياء المسار الدبلوماسي في المدى القريب، في ظل استمرار تبادل الاتهامات وتصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين الجانبين. 

البرلمان الإيراني قاليباف ايران طهران الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

ترشيحاتنا

المركز الأول لـ "حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور" في هاكثون الذكاء الاصطناعي بدمياط

المركز الأول لـ "حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور" في هاكثون الذكاء الاصطناعي بدمياط

ميناء الإسكندرية

تداول 108 آلاف طن بضائع و7086 حاوية مكافئة بميناء الإسكندرية

مبادرة يوم في قريتنا

مبادرة يوم في قريتنا تصل لمركز قويسنا واستجابات فورية لشكاوى المواطنين

بالصور

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد