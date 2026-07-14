وزير الداخلية الكويتي يبحث مع نظيره البحريني آخر المستجدات الدولية وتعزيز العمل الأمني الخليجي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، سبل تطوير التعاون الأمني المشترك، واستعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير داخلية الكويت نظيره البحريني ضمن الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الكويتي إلى مملكة البحرين، في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية الكويتية.

وأعرب وزير داخلية الكويت عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمعها بمملكة البحرين، مؤكدا دعم الكويت لكافة الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها.

من جانبه، قال وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد آل خليفة، إن زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، لمملكة البحرين تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما يربطهما من تعاون وثيق ورؤى مشتركة في مختلف المجالات.

وأكد عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الكويت، معربا عن تقدير البحرين للمواقف الكويتية الداعمة وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عاد إلى الكويت ظهر اليوم؛ حيث كان في استقباله على أرض مطار الكويت الدولي عدد من القيادات الأمنية.