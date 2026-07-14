ممثل الأمم المتحدة للمرأة: صعوبات كبيرة تواجه إيصال المساعدات إلى الفاشر وجنوب كردفان والنيل الأزرق

قال سالفاتور نكورونزيزا، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان، إن الوصول إلى بعض المناطق في السودان صعب للغاية، خصوصًا أن الفاشر، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، هي مناطق ساخنة، ولا يزال الصراع مستمرًا فيها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، "نواجه صعوبات كبيرة، إذ تتعرض المناطق للقصف بالطائرات المسيّرة بشكل يومي، كما يتم استهداف الخدمات الاجتماعية، والمستشفيات، ومصادر المياه النظيفة، والمساكن".

أوضح أنه رغم هذا الوضع المأساوي، فإن تقديم هذه الخدمات صعب للغاية، لكن المجتمع الإنساني لا يزال موجودًا على أرض الواقع، وهناك منظمات تابعة للأمم المتحدة تعمل في الميدان.

وتابع: "أود التأكيد على أن النساء الموجودات في المناطق المتقدمة من القتال يواصلن تقديم خدمات تنقذ حياة الفئات السكانية الأكثر تضررًا، ومعظمها من النساء والأطفال، فهؤلاء يعملن على تقديم خدمات إنسانية وصحية ونفسية، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية، مثل المياه والغذاء وغيرها".

تواصل تقديم الدعم

وأكد أن المنظمات التي تقودها النساء أثبتت أنها قادرة على الصمود والمرونة في التعامل مع هذه الظروف، وتواصل تقديم الدعم بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة.