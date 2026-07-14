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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: 41 ألف منفذ للمشروع القومي كاري اون على مستوى الجمهورية

التموين
التموين

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سيتم إحياء العلامة التجارية الشهيرة وستكون متاحة في المشروع القومي كاري اون، متابعا أن منافذ جمعيتي موجودة في كل الكره والنجوع على مستوى الجمهورية.

وتابع أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدينا اكثر من 300 سيارة تعمل كمنافذ متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأكمل أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن 653 منفذ لدى وزارة الزراعة و 1500 منفذ لدى جهاز مستقبل الوطن و1040 منفذ للشركة القابضة وموجودين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن 41 الف منفذ للمشروع القومي كاري اون على مستوى الجمهورية.

التموين أحمد موسى السلع

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