التموين: لدينا رقابة على كل الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار

قال أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن لدينا رقابة على كل الاسواق لمنع التلاعب في الأسعار.

وتابع أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، ان جزء كبير من تكلفة السلع مرتبط بعملية النقل والتداول، والمخازن الاستراتيجية تساهم في تقليل التكلفة.

وأشار أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الاسعار ستكون موحدة في كاري اون على مستوى الجمهورية.