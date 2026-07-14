ترامب: شراكة نفطية مع العراق وصفقات مرتقبة

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، مؤكدًا متانة العلاقات بين البلدين، ولا سيما في قطاع الطاقة، ومشيرًا إلى توجه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وقال ترامب إن رئيس الوزراء العراقي "فاز في الانتخابات بأغلبية كبيرة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تربطها بالعراق شراكة قوية في مجال النفط، وأن شركات النفط الأمريكية ستدخل السوق العراقية بمستويات غير مسبوقة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستعمل على إبرام العديد من الصفقات مع العراق، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفي الجانب الأمني، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الحماية للعراق إذا احتاج إليها، مشددًا على استمرار التعاون بين البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

إيران عبء على العراق

كما وجّه ترامب انتقادات لإيران، معتبرًا أنها تمثل "عبئًا على العراق"، في إشارة إلى موقف إدارته من النفوذ الإيراني في المنطقة.