السيطرة على حريق بورشة أخشاب بقليوب دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل ورشة أخشاب بعزبة طياب التابعة لقرية طنان بقليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالورشة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل الذى التي على الاخشاب الموجودة بالورشة دون إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما باشرت الجهات المختصة أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.