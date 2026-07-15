أوكرانيا تزعم ضرب 20 ناقلة نفط وغاز روسية في البحر الأسود

زعمت القوات المسلحة الأوكرانية ضرب 20 ناقلة نفط وغاز روسية في البحر الأسود الليلة الماضية.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية، وكذلك فوق بحر آزوف والبحر الأسود.

وفي وقت لاحق؛ شنت قوات وزارة الدفاع الروسية سلسلة من الضربات استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف ومرافق للبنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية استخدمت في الهجمات أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر، إلى جانب طائرات مسيرة، وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية.

وأوضحت أن الضربات التي طالت منشآت البنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا كانت تستخدم لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالقوات الأوكرانية.