الصين توسع الاعتماد على سيارات الأجرة الكهربائية للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط

تواصل الصين تعزيز الاعتماد على سيارات الأجرة الكهربائية وخدمات النقل التشاركي، في إطار جهودها للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية، مع اتساع استخدام المركبات الكهربائية في قطاع النقل وتراجع الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الرحلات عبر سيارات الأجرة وخدمات مشاركة الركوب بلغ نحو 3.05 مليار رحلة خلال شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الوقود واستمرار التوسع في استخدام المركبات الكهربائية.

ووفقا لوزارة النقل الصينية، فإن نحو نصف أسطول سيارات الأجرة في البلاد، البالغ نحو 1.3 مليون سيارة، يعمل بالطاقة الكهربائية، بينما تقترب نسبة السيارات الكهربائية في الأساطيل العاملة بالمدن الكبرى من 100%.

ويعكس هذا النمو هيكل النقل في الصين، الذي حافظ على انخفاض تكاليف التنقل رغم ارتفاع أسعار البنزين، مدعوما بزيادة أعداد السائقين المنضمين إلى تطبيقات النقل، إلى جانب الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية منخفضة التكلفة.

ويرى محللون أن التوسع في استخدام سيارات الأجرة الكهربائية يعزز قدرة الصين على تقليل اعتماد قطاع النقل على النفط، بما يحد من تأثير الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك أي اضطرابات محتملة في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

من جانبها، أعلنت شركة "ديدي"، أكبر منصة لخدمات النقل التشاركي في الصين، إضافة مليوني سيارة كهربائية أو هجينة إلى منصتها خلال العام الماضي، ليرتفع عدد المركبات غير العاملة بالوقود الأحفوري إلى نحو 8 ملايين سيارة، والتي نفذت نحو 75% من إجمالي المسافات المقطوعة عبر المنصة.

وأدى هذا التحول إلى انخفاض استهلاك الصين من البنزين بنسبة 10% والديزل بنسبة 14% خلال شهر مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع حركة الشحن البري بنسبة 2%، وتسجيل السفر البري خلال عطلة عيد العمال أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتتوقع منظمة "جرينبيس" أن تشكل السيارات الكهربائية نحو 90% من إجمالي المسافات المقطوعة عبر سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي في الصين بحلول عام 2035.

وقال مدير قسم شرق آسيا في معهد سياسات النقل والتنمية في الصين دايزونغ ليو، إن ارتفاع أسعار الوقود دفع مالكي السيارات العاملة بالبنزين إلى تقليل استخدامها، في حين لا يزال الطلب على التنقل في تزايد، الأمر الذي يدعم الإقبال على وسائل النقل العام، بما في ذلك سيارات الأجرة ومترو الأنفاق.