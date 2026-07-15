رئيسا مولدوفا ورومانيا ورئيس الوزراء الكرواتي يصلون إلى كييف

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وصلت رئيسة مولدوفا مايا ساندو والرئيس الروماني نيكوشور دان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إلى كييف في زيارة رسمية.

أعلن ذلك وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال سيبيها: "ترحب كييف بالضيوف الكرام رفيعي المستوى بمناسبة يوم تأسيس الدولة الأوكرانية.. ستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة دول جنوب شرق أوروبا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات مثمرة.. وسنعقد القمة الخامسة بين أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا لتأكيد شراكتنا وتعاوننا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأرفق سيبيها صورا لوصول القادة إلى كييف بمنشوره.

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن الجانبين سيركزان - خلال الزيارة - على تعزيز الأمن الأوروبي وتطوير الحوار السياسي متعدد الأطراف والتعاون في قطاع الدفاع، ومناقشة قضايا ملحة أخرى.