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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إرادة جيل: استهداف السعودية اعتداء على الأمة العربية.. وأمن المملكة خط أحمر لا يقبل المساومة

السعودية
السعودية
عبد الرحمن سرحان

أدان إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويستهدف دولة محورية لها دور رئيسي في حماية الأمن العربي والإقليمي، مشددا على أن استهداف الأراضي السعودية يعد اعتداءً مرفوضًا لا يمكن تبريره أو القبول به تحت أي ذريعة، ويستوجب موقفًا عربيًا ودوليًا حاسمًا لردع كل من يسعى إلى زعزعة أمن المنطقة.

أمن المملكة العربية السعودية من أمن مصر

وأكد ضيف، أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد يطالها هو تهديد مباشر للأمة العربية بأكملها، مشيرًا إلى أن المملكة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الاستقرار العربي، وأن الحفاظ على أمنها وسيادتها مسؤولية جماعية تستوجب وحدة الصف العربي في مواجهة التنظيمات والمليشيات المسلحة التي تعمل على نشر الفوضى وتقويض استقرار الدول.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن استمرار الاعتداءات الحوثية يكشف حجم المخاطر التي تواجه المنطقة، ويؤكد ضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه كل من يدعم أو يمول أو يسلح هذه الجماعات، لافتًا إلى أن أمن الملاحة الدولية، واستقرار أسواق الطاقة، وسلامة الشعوب العربية، كلها ملفات تتأثر بشكل مباشر بمثل هذه الأعمال العدائية، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون العربي والإقليمي لمواجهة تلك التهديدات.

العلاقات المصرية السعودية

وأشار ضيف، إلى أن مصر كانت ولا تزال داعمة لكل ما يحفظ أمن واستقرار الدول العربية، وترفض بشكل قاطع أي اعتداء على سيادة الأشقاء، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للتكامل والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، وأن القاهرة والرياض تمثلان معًا صمام أمان للأمن القومي العربي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.

وشدد إبراهيم ضيف على أن مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لحماية استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يهدد الأمن والسلم الإقليميين.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل تصريحاته بالتأكيد على تضامن الحزب الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن أراضيها، داعيًا إلى موقف عربي موحد يبعث برسالة واضحة بأن أمن السعودية خط أحمر، وأن وحدة الصف العربي هي السبيل الوحيد لإفشال مخططات الفوضى وحماية مقدرات الأمة العربية.

السعودية البرلمان مصر مجلس النواب ارادة جيل

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