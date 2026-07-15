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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو لتعزيز التنسيق العالمي بشأن الكوارث المناخية

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو لتعزيز التنسيق العالمي بشأن الكوارث المناخية
رئيس الوزراء الباكستاني يدعو لتعزيز التنسيق العالمي بشأن الكوارث المناخية
أ ش أ

 قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم / الأربعاء /، إن تزايد وتيرة وشدة الكوارث المرتبطة بالمناخ يؤكد الحاجة إلى "مزيد من التأهب والمرونة وتنسيق أوثق بين جميع الجهات المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية"، وذلك خلال اجتماعه مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في إسلام آباد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد استقبل شهباز، فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مقر رئاسة الوزراء. كما حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الفريق إنام حيدر مالك وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين.

وأشاد شهباز شريف بـ"العمل الإنساني القيم" الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الاستجابة لحالات الطوارئ المعقدة حول العالم.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني، عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لباكستان، لاسيما خلال الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد عام 2022، وشكر المنظمة على مساعدتها في تعزيز جهود الاستجابة للكوارث في البلاد.

من جانبه، أثنى فليتشر على جهود شهباز في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، قائلا "إن السلام المستدام ضروري لمعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية للنزاعات".

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تزايد وتيرة وشدة الكوارث المرتبطة بالمناخ الجهات المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

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