جامعة الإسماعيلية الأهلية تحذر من السماسرة: لا رسوم إلا عبر القنوات الرسمية

أصدرت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تحذيرًا مهمًا لأولياء الأمور والطلاب، دعت فيه إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي أشخاص أو جهات تدّعي قدرتها على تسهيل إجراءات القبول أو تسجيل الطلاب مقابل مبالغ مالية أو من خلال تحويلات عبر تطبيق "إنستاباي" أو المحافظ الإلكترونية أو أي وسائل دفع غير رسمية.

وأكدت الجامعة أن جميع إجراءات التقديم والقبول وسداد الرسوم تتم حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مشددة على أنها غير مسؤولة عن أي معاملات مالية أو إدارية تتم خارج إطارها الرسمي.

كما أوضحت أن جميع التعليمات والإعلانات الخاصة بالتقديم والقبول تُنشر فقط عبر الصفحة الرسمية للجامعة أو من خلال مكتب التنسيق بالجامعة، وأن أي معلومات أو تعليمات تصدر عن صفحات أو أشخاص آخرين لا يُعتد بها.

وشددت الجامعة على أن أي شخص يطلب مقابلًا ماديًا لإنهاء إجراءات القبول أو يدّعي امتلاك صلاحيات خاصة داخل الجامعة، هو شخص ينتحل صفة ولا يمثل الجامعة بأي شكل من الأشكال، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الوعود المضللة أو التعامل مع أي وسطاء.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها ستتعامل بكل حزم مع كل من يثبت تورطه في استغلال الطلاب أو أولياء الأمور، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوق الطلاب، داعية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع مكتب التنسيق أو الجهات المختصة داخل الجامعة عبر القنوات الرسمية فقط.