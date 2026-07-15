إنقاذ الركاب وبدون إصابات.. اشتعال النيران في لانش سياحي قرب جزيرة الجفتون بالغردقة

شهدت المياه المحيطة بجزيرة الجفتون بمدينة الغردقة، ظهر اليوم الأربعاء، اندلاع حريق بأحد اللنشات السياحية أثناء رحلته البحرية، ما استدعى التدخل السريع لإنقاذ الركاب وتأمينهم.

وأفادت المعلومات الأولية بأن اللانش السياحي، الذي يحمل اسم "مارينا دولفين"، تعرض للحريق خلال إبحاره في المنطقة، فيما تمكنت الجهات المختصة من إخلاء جميع السائحين وأفراد الطاقم بالكامل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد مصدر مطلع، أن أسباب اندلاع الحريق لم تتضح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد سبب اشتعال النيران.

وجرى تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات، إلى جانب فحص اللانش وسماع أقوال المعنيين، تمهيدًا لكشف الأسباب الفنية أو غيرها التي أدت إلى نشوب الحريق.