وزير الدفاع الصومالي ورئيس الأركان الأردني يبحثان تعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية أن وزير الدفاع أحمد معلم فقي بحث، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون العسكري؛ بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن وزير الدفاع الصومالي اطلع على إيجاز بشأن القوات المسلحة الأردنية، ومجالات التعاون الهادفة إلى دعم تطوير وبناء قدرات القوات المسلحة الصومالية، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات.

وأعرب أحمد معلم فقي عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية، مستعرضًا تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وتأثير التنظيمات الإرهابية، والعمليات التي تنفذها القوات المسلحة الصومالية ضد تلك التنظيمات، والنجاحات التي تحققها في هذا المجال.

حضر اللقاء: سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الأردن أبيب موسى فارح، إلى جانب عدد من كبار الضباط من الجانبين.