بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,38 %، ليستقر بذلك عند 17.882,04 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,33 % إلى 1.324,01 نقطة، فيما حقق MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 0,72 % إلى 1.272,75 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,48 % إلى 1.781,04 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، ظل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” مستقرا عند 17.090,87 نقطة، فيما سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، ربحا بنسبة 0,12 % إلى 15.349,95 نقطة.