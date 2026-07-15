الصين ترفض مشروع قانون أمريكي يستهدف الدول المستوردة للطاقة الروسية

رفضت الصين، اليوم /الأربعاء/، مشروع قانون أمريكي جديد يستهدف الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسيين، مؤكدة معارضتها لما وصفته بـ"العقوبات الأحادية غير القانونية" التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها، محذرا من أن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة واللجوء إلى الضغوط والإكراه "سينقلب في نهاية المطاف على أصحابه".

وجاءت تصريحات لين عقب طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون محدث يتيح للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على أكبر خمسة مستوردين للطاقة الروسية، ومن بينهم الصين، بهدف زيادة الضغوط على موسكو.

وأكدت الصين أن تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا يعد تعاونا مشروعا يقوم على احتياجات التنمية والمصالح المتبادلة، محذرة من أن تسييس التجارة وفرض قيود أحادية من شأنه تقويض استقرار التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وزيادة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.