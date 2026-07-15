وزير العدل يلتقي قضاة وأعضاء النيابة العامة بالإسكندرية ويكرّم المتميزين

كرم المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء، نخبةً من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين بالإسكندرية؛ تقديراً لاجتهادهم وتفانيهم في العمل، موجهاً التحية لجميع زملائهم الذين يؤدون رسالتهم في صمت حسمًا للخصومات وإرساءً للعدالة الناجزة.

وأكد وزير العدل، أن القضاء أمانة عظمى قوامها إنصاف الناس وصون الحقوق، موضحا تفهمه الكامل لحجم الأعباء المتزايدة التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة في ظل تشعُّب القضايا وتنوعها، مُشيداً بالنتائج المتميزة وجودة الأحكام والتصرفات القضائية التي حققتها محاكم الإسكندرية ونياباتها خلال الفترة الماضية، والتي تعكس التزاماً أصيلاً بقيم القضاء وتقاليده الراسخة.

وأكد المستشار وزير العدل، حرص الوزارة الكامل على توفير كافة السبل التي تمكّن القضاة من أداء رسالتهم وتُيسِّر لهم أدوات العمل والاطلاع والتدريب.

ولفت وزير العدل إلى أن جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها يمثلان معاً الضمانة الأساسية لثقة المجتمع في قضائه العريق، داعياً الله عز وجل أن يوفق قضاة مصر الأجلاء لحمل هذه الأمانة الوطنية الغالية.

جاء ذلك اللقاء ضمن جولة ميدانية زار فيها المستشار وزير العدل محكمة استئناف الإسكندرية، والتقى فيها رئيس المحكمة والقضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة.

كما شملت الجولة افتتاح قاعة المؤتمرات ومكتب تصديقات الوزارة بالمحكمة، وزيارة سيادته لمتحف وثائق وخرائط سراي الحقانية ومكتبة المراجع الأجنبية التي تضم مجموعة من الوثائق والمقتنيات التاريخية النادرة التي توثق مسيرة القضاء المصري، واستمع الوزير إلى شرح حول محتويات المتحف التي تجسد قيمته التاريخية والمعمارية.