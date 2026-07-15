انتظام "درس الراحة" بمساجد جنوب سيناء ضمن الخطة الدعوية للأوقاف

أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، انتظام عقد "درس الراحة" بمساجد المحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية الصحيحة بين المواطنين.

وأوضحت المديرية - في بيان - أن فعاليات "درس الراحة" نُفذت تحت إشراف ورعاية وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء الشيخ السيد يوسف غيط، وشهدت حضورًا طيبًا من رواد المساجد بمختلف مدن المحافظة.

وأضافت أن الأئمة تناولوا - خلال الدروس - عددًا من الموضوعات الدعوية والتربوية التي تسهم في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز الأخلاق الفاضلة، وتصحيح المفاهيم، وربط تعاليم الدين بواقع الحياة اليومية، بما يحقق أهداف وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني والفكري.

وأكدت المديرية، استمرار تنفيذ "درس الراحة" بجميع الإدارات والمساجد وفق الخطة الدعوية المعتمدة، بما يسهم في بناء وعي رشيد، وترسيخ قيم الانتماء الوطني، وخدمة المجتمع من خلال خطاب ديني وسطي مستنير.