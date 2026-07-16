حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خادشة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزتها

(4 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

