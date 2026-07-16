1.42 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة في 5 أشهر.. وأوروبا تستحوذ على 43%



واصلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية تحقيق أداء قوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مسجلة نحو 1.42 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.



وأكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن هذا النمو يأتي نتيجة استمرار قوة القطاع، إلى جانب تنفيذ خطة تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.



أوروبا في الصدارة



استحوذت الأسواق الأوروبية على أكبر حصة من صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال الفترة، بعدما ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 18% لتصل إلى نحو 612.5 مليون دولار، لترتفع حصتها إلى 43% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يعكس تنامي تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الأوروبية.



أمريكا الأكبر



وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كأكبر سوق منفرد لصادرات الملابس الجاهزة المصرية، بإجمالي صادرات بلغ 553 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مستحوذة على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع، بما يؤكد استمرار قوة الطلب على الملابس المصرية داخل السوق الأمريكية.



قفزات أوروبية



وأوضح التقرير الشهري للمجلس التصديري أن عدداً من الأسواق الأوروبية حقق معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت الصادرات إلى إسبانيا بنسبة 40% لتسجل 116 مليون دولار، وإلى إيطاليا بنسبة 57% لتصل إلى 40 مليون دولار، بينما زادت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 29% لتبلغ 52 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 19% لتصل إلى 81 مليون دولار، بما يعكس اتساع انتشار المنتج المصري في أهم الأسواق العالمية.



ثقة عالمية



وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن استمرار نمو الصادرات يؤكد نجاح استراتيجية المجلس في التوسع داخل الأسواق الرئيسية وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة متزايدة لدى كبرى العلامات التجارية العالمية بفضل تحسن الجودة، والالتزام بمواعيد التسليم، وتطور القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، رغم التطورات الإقليمية منذ فبراير 2026 التي أثرت على سلاسل التوريد والإمداد.



مستهدفات طموحة



وأضاف مرزوق أن التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، واتجاه العديد من الشركات إلى تنويع مصادر التوريد، يمنحان مصر فرصة كبيرة لتعزيز حصتها في التجارة العالمية للملابس الجاهزة.

وأكد أن المجلس يواصل تنفيذ خطته لتحقيق نمو سنوي في الصادرات بنسبة 20%، مع استهداف الوصول بصادرات القطاع إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2026، عبر توسيع قاعدة المصدرين، وبناء شراكات مستدامة مع المستوردين في الأسواق المستهدفة.

تعميق التصنيع

وأشار رئيس المجلس إلى استمرار العمل على جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة المصانع، وتطوير القطاع الإنتاجي، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأكد أن النتائج المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تعكس قدرة قطاع الملابس الجاهزة على الحفاظ على زخمه التصديري رغم التحديات العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة.