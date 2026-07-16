علي غنيم: فنادق سيوة أصبحت تستوعب أكثر من 3000 سائح يوميًا بعد تطويرها

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن “واحة سيوة كانت تضم عددًا من الفنادق البيئية، ولكن فى الفترة الأخيرة تطورت بشكل كبير، وتم إنشاء المزيد من الفنادق البيئية، ورأينا أن هناك أكثر من فندق يستوعب في إقامته اليومية أكثر من 3000 سائح في اليوم، نتيجة أن وزارة السياحة والحكومة مدت جميع التسهيلات إلى هذه الفنادق والمستثمرين، لاستيعاب أعداد أكبر من الزائرين”.

وأكد علي غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر الفضائية المصرية الأولى، أن تطوير البنية الأساسية ووسائل النقل المؤدية إلى الواحة أسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية، لافتًا إلى أن الوصول إلى سيوة كان في الماضي يمثل تحديًا، بينما أصبحت الطرق حاليًا أكثر سهولة، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال على الواحة على مدار العام، وليس خلال فترة محدد فقط.

وفيما يتعلق بالترويج السياحي، أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن وزارة السياحة تقدم جميع أنماط السياحة في المحافل الدولية، ومن ضمنها واحة سيوة والسفارى، وموجود على الخريطة التسويقية هذه الأماكن ونوع النمط السياحي الجديد والتشجيع والترويج لها.