تراجع إنتاج مناجم الفحم في الصين خلال يونيو الماضي بأسرع وتيرة له منذ 10 سنوات

تراجع إنتاج مناجم الفحم في الصين خلال شهر يونيو الماضي بأسرع وتيرة له منذ عقد من الزمان، وذلك في أعقاب انفجار دفع السلطات إلى فرض تفتيش صارم على إجراءات السلامة.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن الصين أنتجت 381 مليون طن من الفحم في يونيو، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 9.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر تراجع سنوي تشهده البلاد منذ عام 2016.

وجاء هذا الهبوط الحاد في معدلات الإنتاج مدفوعاً بانفجار وقع أواخر مايو المنصرم في أحد مناجم مقاطعة "شانشي" — التي تؤمن وحدها نحو ربع إنتاج الفحم الصيني — وأسفر الحادث عن موقف مأساوي بمصرع 82 شخصاً، مما أطلق موجة واسعة من حملات التفتيش والتدقيق في تدابير السلامة بمختلف مناجم المقاطعة.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، تباطأ نمو التوليد من محطات الطاقة الحرارية الصينية — التي تعتمد أساساً على الفحم — ليسجل زيادة طفيفة بنسبة 0.5% فقط في يونيو، وهي الوتيرة الأبطأ لها هذا العام. ورغم هذا التباطؤ، ارتفع ناتج هذه المحطات بنسبة 2.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، متعافياً من الانكماش الذي شهده عام 2025، والذي كان الأول من نوعه في غضون عشر سنوات.

ويأتي هذا الارتداد القوي في وقت تواجه فيه مصادر الطاقة المتجددة تراجعاً في الأداء؛ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى لجوء مشغلي شبكات الكهرباء بشكل متزايد إلى إجبار تلك المحطات المتجددة على الإغلاق المؤقت لتفادي الأحمال الزائدة على الأنظمة الكهربائية

ورغم تسجيل أرقام قياسية في تركيب التوربينات الجديدة العام الماضي، هبط توليد طاقة الرياح بنسبة 5.6% في يونيو، و تراجع بنسبة 1.9% خلال النصف الأول من العام، نتيجةً لسياسات تخفيف الأحمال وانخفاض سرعة الرياح مقارنة بالمعدلات المعتادة.