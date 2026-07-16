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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة على سوق الخميس بقرية الشوبك الشرقي بالصف.. تحرير 19 محضرا وإعدام 93 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة على سوق الخميس بقرية الشوبك الشرقي
حملة مكبرة على سوق الخميس بقرية الشوبك الشرقي
أحمد زهران

شنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمركز ومدينة الصف حملة مكبرة للمرور على سوق الخميس بقرية الشوبك الشرقي، بناء على تعليمات الدكتور  أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وذلك بعد إصابة عدد من المواطنين بحالات تسمم نتيجة تناولهم أغذية يشتبه أنها فاسدة بقرية الشوبك الشرقي .

وقد أسفرت الحملة عن عدد من الإجراءات لضمان سلامة الأغذية المعروضة وحماية صحة المواطنين، عن سحب بعض العينات المعروضة للبيع وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد تم تحرير 5 محاضر جنح صحية طبقاً للقرار 96 لسنة 1967 لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية، وتحرير 9 محاضر جنح صحية طبقاً للقرار 97 لسنة 1967 لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر جنح صحية طبقاً للقانون 23 لسنة 1957 .

كما أسفرت الحملة عن إعدام 73 كيلو جرام أغذية متنوعة متغيرة في الخواص الطبيعية، و 20 لتر عصائر متنوعة متغيرة في الخواص الطبيعية.

وقد شارك في الحملة لجنة ضمت 18 عضواً من مديرية الشئون الصحة بالجيزة، ورئاسة مركز الصف، والوحدة المحلية بالشوبك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومفتشي التموين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود نصر حمدان مدير الإدارة الصحية، أن الفرق الصحية شاركت بقوة في الحملة من خلال فحص الشهادات الصحية للعاملين والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومراجعة اشتراطات التخزين والعرض، وسحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية، موضحا أن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر .

وأكد عمر الدريملي، رئيس وحدة الشوبك الشرقي بالصف، استمرار الحملات الدورية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة وسلامة المعروضات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مركز الصف سوق الخميس

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