رفع أطنان من مخلفات الرتش بجوار دائري المنصورية في الهرم

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشن حملة مكبرة لرفع مخلفات الرتش والتراكمات الصلبة بجوار الطريق الدائري بمنطقة المنصورية التابعة لحي الهرم، وذلك في إطار السعي المستمر لتحسين المظهر البيئي والجمالي بمحافظة الجيزة، وتكثيف حملات النظافة وإزالة التراكمات.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة التعامل الفوري مع أي بؤر لتجمع المخلفات وتطهير المحاور الرئيسية والطرق الحيوية لضمان سيولة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

ودفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالمعدات والآليات اللازمة، لرفع كافة كميات الرتش المتراكمة بجوار الطريق الدائري بالمنصورية، وتسوية المواقع المستهدفة لإعادتها إلى حالتها الطبيعية اللائقة.

وتمت أعمال رفع المخلفات والتطهير بمتابعة اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبحضور محمد صابر مدير نظافة حي الهرم، ومختار ابو الفتوح مدير العلاقات العامة والاعلام بالهيئة.

حيث تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات اليومية المكثفة التي تنفذها محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة بكافة الأحياء والمراكز، وتطهير محيط الطرق والمحاور الرئيسية لمنع تراكم أي مخلفات قد تشوه المظهر العام أو تؤثر على سلامة الطرق.