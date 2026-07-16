معلومات غير صحيحة.. حكومة دبي تنفي صحة التقارير بشأن دوي انفجارات وسط المدينة

نفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وأكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة، وأهاب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفاد شهود عيان كانوا متواجدين في وسط مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لوكالة رويترز للأنباء، بأنهم سمعوا دوي انفجارات في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج في إطار المواجهة بين واشنطن وطهران والتي اشتعلت مجددا قبل أيام قليلة على الرغم من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم تسعى إلى التوصل إلى اتفاق نهائي للحرب.