نائب: إعادة أكثر من مليون عداد كودي لشرائح الكهرباء الطبيعية بعد بدء إجراءات التصالح

كشف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق شرائح الكهرباء الطبيعية، لمن بادروا بإجراءات التصالح على مخالفات البناء.

مليون و100 ألف مستفيد في المرحلة الأولى

وأوضح الخولي، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أن المرحلة الأولى تشمل نحو مليون و100 ألف مشترك من أصحاب العدادات الكودية الذين أبدوا جدية في إجراءات التصالح، على أن تتم إعادتهم تلقائيًا إلى نظام الشرائح العادية.

التحويل يتم إلكترونيًا دون تقديم طلبات

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء ستنفذ الإجراء من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات، دون حاجة لتقديم المواطنين طلبات جديدة، لافتًا إلى أن الحالات التي قد تواجه مشكلات محدودة فقط هي التي ستحتاج إلى مراجعة الأوراق.