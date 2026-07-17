تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة ميزانيات مشاريع الصحة العامة

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل متخصصة استمرت ثلاثة أيام حول وضع ميزانيات مشاريع الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الورشة إلى توحيد المفاهيم وتعزيز قدرات العاملين في مجال التخطيط المالي والبرامج الوقائية، مع التركيز على مبادئ التسعير ووضع الميزانيات وإدارة الموارد بكفاءة، بما يدعم الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ويرفع جودة التخطيط الصحي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الورشة شملت مواضيع أساسية مثل مقدمة في تمويل الرعاية الصحية، وأساسيات تحليل التكاليف، ووضع الميزانية القائمة على البرامج، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على أداة تحديد التكاليف، بهدف تمكين المشاركين من تطبيق هذه الأدوات في إعداد الخطط والبرامج الصحية.

اتخاذ القرار المبني على الأدلة

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الورشة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، مشيراً إلى أن اقتصاديات الصحة أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة البرامج الوقائية وتحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن الورشة تعكس التزام القطاع ببناء قدرات الكوادر في المجالات الحديثة، مما يساهم في تحسين توزيع الموارد ورفع كفاءة الخدمات واستدامة التدخلات الوقائية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة برامج تدريبية مشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية وترسيخ مفاهيم التخطيط والتمويل المبني على الأدلة، لدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة.