قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الصينية: مزاعم ترامب بتدخل بكين في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة
62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل
يا حي يا قيوم.. خطيب المسجد الحرام يوضح 40 فضل للدعاء بهذين الاسمين
آندي بورنهام يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني.. وستارمر يقدم استقالته للملك
بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل
علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي
مصرع شخصين إثر عواصف رعدية عنيفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 53 ألف شخص بفرنسا
الجدعنة في أبهى صورها .. شاب يساعد صديقه على كرسي متحرك ويخطف قلوب المصريين
رغم فضائح كأس العالم.. أكثر من 200 دولة تؤيد إنفانتينو لولاية رابعة في الفيفا
«ثمانينية الإمام».. كيف يوظف الأزهر الفن لتوثيق سيرة رموزه وتعزيز الوعي الثقافي؟
شظايا داخل عربة VIP.. إصابة راكبة بعد رشق قطار بالحجارة في سوهاج
نتيجة التحقيقات في وفاة الفنان جوش جريسيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة ميزانيات مشاريع الصحة العامة

جانبي من الورشة
جانبي من الورشة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل متخصصة استمرت ثلاثة أيام حول وضع ميزانيات مشاريع الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الورشة إلى توحيد المفاهيم وتعزيز قدرات العاملين في مجال التخطيط المالي والبرامج الوقائية، مع التركيز على مبادئ التسعير ووضع الميزانيات وإدارة الموارد بكفاءة، بما يدعم الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ويرفع جودة التخطيط الصحي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الورشة شملت مواضيع أساسية مثل مقدمة في تمويل الرعاية الصحية، وأساسيات تحليل التكاليف، ووضع الميزانية القائمة على البرامج، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على أداة تحديد التكاليف، بهدف تمكين المشاركين من تطبيق هذه الأدوات في إعداد الخطط والبرامج الصحية.

 اتخاذ القرار المبني على الأدلة

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الورشة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، مشيراً إلى أن اقتصاديات الصحة أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة البرامج الوقائية وتحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن الورشة تعكس التزام القطاع ببناء قدرات الكوادر في المجالات الحديثة، مما يساهم في تحسين توزيع الموارد ورفع كفاءة الخدمات واستدامة التدخلات الوقائية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة برامج تدريبية مشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية وترسيخ مفاهيم التخطيط والتمويل المبني على الأدلة، لدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وزارة الصحة والسكان قدرات العاملي التخطيط المالي جودة التخطيط الصحي قدرات العاملين التكاليف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

افتتاح مسجدين بالمنيا

أوقاف المنيا تعلن افتتاح مسجدي الحمد بملوي وآل سمهان بديرمواس.. صور

جانب من الاعمال

محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة شارع العامل الأول بإمبابة وتطوير الجزيرة الوسطي لتحسين المظهر الحضاري

صورة لاحد المنشآت الصادر لها قرار

تشميع مركز تجميل وثلاث 3 عيادات خاصة وتخصصية بقرار محافظ بورسعيد

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد