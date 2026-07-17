إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

أُصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة بمحافظة مطروح، وتم نقلهما إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ لغرفة العمليات

وكانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي المصابتين:

نهى ب.ح، وتعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، وكدمة بالظهر، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نهاد ع.م، وتعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى، وكدمة بالوجه والساق، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابتين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.