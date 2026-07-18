وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العُماني التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر بالغة على الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود الإقليمية المبذولة للتهدئة والعودة الي التفاوض.

وجاء الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وشدد الوزيران على ضرورة خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر واتساع دائرة الصراع.

وأكد الوزيران على أهمية العودة إلى مسار المفاوضات والحلول السياسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الراهنة، كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.