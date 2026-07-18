الجيش الأردني: اعتراض و إسقاط 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت و أسقطت أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أنه لم تقع أية إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان طائرات مسيّرة أم صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وإحباطه.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن، فجر السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وذلك وفق الإجراءات العملياتية و التدابير الدفاعية المعمول بها لحماية السيادة الأردنية وأمن المجال الجوي.