20 مليون جنيه .. بدء تنفيذ بئر مياه شرب جديدة بمحطة مدينة الفرافرة

في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتعزيز جاهزية البنية التحتية للمرافق الحيوية، وضمان استدامة خدمات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين؛ وصول معدات حفر بئر مياه شرب جديدة إلى موقع محطة مياه الشرب بمدينة الفرافرة ، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ، إلى جانب توريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية، وربطها ببرج الأكسدة؛ بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية للمحطة، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مياه الشرب.

وفي ضوء ذلك ، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، تنفيذ أعمال حفر بئر مياه شرب جديدة بعمق يصل إلى 1000 متر، ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2025/2026 ، على أن يتم الانتهاء من كافة مراحل المشروع خلال عام، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليون جنيه؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة مياه الشرب، والارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.