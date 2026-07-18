إمام عاشور يوجه رسالة حب للأهلي

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، متابعيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من داخل استاد الأهلي، أرفقها برمز القلب الأحمر والنسر، في إشارة إلى حبه وانتمائه للقلعة الحمراء.

إمام عاشور

وجاءت الصورة لتلقى تفاعلًا واسعًا من جماهير الأهلي، التي اعتبرت المنشور رسالة دعم وتحفيز للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل استمرار استعدادات الفريق خلال الفترة الحالية.

ويُعد إمام عاشور أحد أبرز لاعبي الأهلي، حيث انضم إلى الفريق في صيف 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، ونجح في تقديم مستويات مميزة، وساهم في تتويج الفريق بعدة بطولات بفضل أدائه المؤثر في خط الوسط.