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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش الدرب الأحمر" .. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنظر  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 1937 لسنة 2025، جنايات الدرب الأحمر، في القضية المعروفة بداعش الدرب الأحمر.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 6 مارس 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهم الثالث حيازة سلاح تقليدي خنجر.

أمر الإحالة الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى

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