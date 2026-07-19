إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ«فض اعتصام رابعة» .. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم ، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين اشتركوا مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية رقم 34150 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، فى القضية المعروفة بـ«فض اعتصام رابعة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.