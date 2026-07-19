الرعاية الصحية: تعاون في التعليم والتدريب والتمريض وبناء القدرات مع صربيا

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير ميروسلاف تشيستوفيتش، سفير جمهورية صربيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الطبي، والاستشفاء والسياحة العلاجية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وحضر اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، كُل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومن الجانب الصربي السيدة بوجانا فوتشكوفيتش، الملحق بالسفارة الصربية بالقاهرة.

معرض Africa Health ExCon 2026

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكي بسفير جمهورية صربيا، معربًا عن تقديره لمشاركته الفاعلة في فعاليات مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon 2026، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الصربية تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتي البلدين، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تتطلع إلى بناء شراكة مؤسسية مستدامة مع الجانب الصربي، موضحًا أنه تم إعداد تصور متكامل لمذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن عددًا من مجالات التعاون ذات الأولوية، تشمل التخطيط للرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والتحول الرقمي والسجلات الطبية الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتصنيع الدوائي والطبي، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في التعاون الصحي بين البلدين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفعيل التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا الطبية، والاستفادة من الخبرات الصربية في مجالات الاستشفاء وإعادة التأهيل والخدمات التمريضية، إلى جانب تنفيذ برامج لتوأمة المستشفيات بين الجانبين بما يسهم في تبادل الخبرات الإدارية والطبية ونقل أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تمتلك منظومة متطورة لإعداد وتأهيل الكوادر الصحية، تضم أكثر من 20 معهدًا للتمريض تعمل وفق مناهج تعليمية معتمدة أوروبيًا، معربًا عن تطلعه إلى بناء شراكات مع المؤسسات التعليمية والصحية الصربية في مجالات التدريب والتأهيل المهني وتبادل الخبرات.

كما استعرض الدكتور أحمد السبكي تجربة مصر في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنها تمثل أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في المنطقة، حيث يجري تطبيقها حاليًا في سبع محافظات، مع استمرار التوسع التدريجي لاستكمال التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة مشروع المستشفى الافتراضي بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنه يُعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، والثالث على مستوى الشرق الأوسط، والأكبر عربيًا، ويمثل نقلة نوعية في تطبيقات الطب الرقمي والرعاية الصحية الذكية، كما وجه الدعوة إلى السفير الصربي والشركات الصربية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية للمشاركة في افتتاح المستشفى والاطلاع على فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال الواعد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تستهدف الانتهاء من إعداد الإطار التنفيذي للتعاون خلال فترة وجيزة، تمهيدًا لتوقيع مذكرة التفاهم وبدء تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يعكس الإرادة المشتركة للانتقال بالعلاقات الصحية بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم على التنفيذ العملي والشراكات الاستراتيجية.

ومن جانبه، أعرب السفير ميروسلاف تشيستوفيتش عن سعادته بزيارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات كبيرة في تطوير القطاع الصحي وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا للإصلاح الصحي في المنطقة، وأن مصر تُعد بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأشار السفير الصربي إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، لافتًا إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل للتعاون بين الشركات المصرية والصربية في مجال نقل التكنولوجيا الطبية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع هذه التجارب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد السفير أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين مصر وصربيا ستفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على تحويل العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات تنفيذية وشراكات عملية تحقق قيمة مضافة للطرفين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لترجمة الرؤى المشتركة إلى برامج تعاون ومشروعات تنفيذية تدعم تطوير القطاع الصحي وتعزز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية صربيا.