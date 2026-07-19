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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دراسة أثرية تكشف مفاجأة: أميرات مصر القديمة تدربن على السيف والقوس

دراسة أثرية
دراسة أثرية
رحمة سمير

كشفت الدكتورة زينب حشيش، الأستاذ المساعد بكلية الآثار بجامعة بني سويف والباحثة المشاركة في الدراسة، عن نتائج دراسة أثرية جديدة تشير إلى أن بعض أميرات مصر القديمة تلقين تدريبات بدنية على استخدام السيف والقوس، في اكتشاف يعيد النظر في الصورة التقليدية لدور المرأة داخل القصور الملكية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن فريقًا بحثيًا من جامعة بني سويف، بالتعاون مع المتحف المصري، بدأ منذ عام 2020 مشروعًا لإعادة حصر ودراسة البقايا العظمية والمحنطات الموجودة في مخازن المتحف المصري، حيث عثر الفريق على صندوق لم يُفتح منذ أكثر من 130 عامًا، وكان يحتوي على رفات عدد من الأميرات والملك حور.

وأوضحت أن الدراسة جاءت للإجابة عن تساؤل تاريخي ظل مطروحًا لسنوات، وهو سبب العثور على أسلحة مثل الأقواس والخناجر داخل مقابر الأميرات، وهل كانت مجرد مقتنيات جنائزية أم أنها استُخدمت بالفعل.

وأضافت أن الفحص البيولوجي للهياكل العظمية كشف عن تغيرات واضحة في أماكن ارتباط العضلات بالعظام، وهي تغيرات تتوافق مع الحركات الناتجة عن استخدام القوس والسيف، مشيرة إلى أن الفريق رصد ما يُعرف بـ**«قبضة الرامي»**، وهي تغيرات مورفولوجية تميز الأشخاص الذين يمارسون الرماية بشكل متكرر.

وأكدت أن الباحثين لم يكتفوا بتحليل العظام، بل أجروا أيضًا فحوصًا على الأسلحة المكتشفة داخل المقابر، ما عزز من نتائج الدراسة بشأن خضوع هؤلاء الأميرات لتدريبات بدنية منتظمة على استخدام الأسلحة.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تضيف بعدًا جديدًا لفهم مكانة المرأة في الحضارة المصرية القديمة، وتفتح الباب أمام إعادة تقييم دور الأميرات والملكات بعيدًا عن الصورة النمطية المتداولة.

الدولة_الوسطى تاريخ_مصر_القديم علم_الآثار الأسلحة_القديمة التحليل_الهيكلي

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